Активистки Британии и США возмутились «налогом на тампоны»

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Активистки из Британии и США протестуют из-за так называемого налога на тампоны. Согласно многочисленным публикациям в социальных сетях, женщины возмутились, что предметы личной гигиены попадают в категорию роскоши, с которой платится повышенный налог, пишет EADaily.

Как уточняет издание, напротив парламента в Лондоне собираются митингующие с плакатами, которые критикуют повышенный налог на тампоны. Жительницы США также возмущены данным фактом. Американки в том числе удивлены тем, что комплектующие для частных самолетов и препараты виагры не облагаются дополнительным налогом, в отличии от средств женской гигиены.

Митинги в Великобритании и США пока не самые многочисленные. Как отмечает издание, в Лондоне больше заняты вопросами роста инфляции, а в Вашингтоне готовятся к предстоящей президентской гонке.

Сотрудники полиции ранее задержали в лондонской Национальной галерее двух активистов экологического движения Just Stop Oil, которые повредили защитное стекло картины испанского художника Диего Веласкеса «Венера с зеркалом». До этого еще свыше 40 представителей движения были задержаны во время марша в центре британской столицы. Сами экоактивисты назвали акцию ответом на планы правительства увеличить выдачу лицензий на разработку нефтегазовых месторождений.