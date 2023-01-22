Актер Расселл Брэнд: Запад вместе с нацистами сражается против России

Фото: Joel Goodman / ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Британский актер Рассел Брэнд в своем YouTube-канале заявил, что западные страны сражаются бок о бок с реальными нацистами против России. Он добавил, что западные СМИ скрывают этот факт от населения. По его словам, это общеизвестный факт, который для Запада является «неудобным».

Мы сражались бок о бок с Советским Союзом против реальных нацистов. А в этот раз, мы, похоже, бок о бок с реальными нацистами сражаемся против России. Это общеизвестный факт — несколько неудобный, но правдивый, — сказал Брэнд.

Актер указал на то, что на Западе любое мнение, которое не совпадает с «общепризнанным нарративом», списывается как «российская пропаганда».

Американский предприниматель Илон Маск ранее заявил на своей странице в Twitter, что Вооруженным силам Украины (ВСУ) не следует пытаться нападать на Крым и пытаться захватить его. Он добавил, что подобные действия грозят эскалацией конфликта. По его словам, данная ситуация рискованна не только для Киева, но и для всего мира. Подписчики бизнесмена поддержали его призыв и отметили, что при таком развитии событий «третья мировая война обеспечена всем». Некоторые указали на то, что давно следовало начать процесс мирных переговоров для завершения конфликта.