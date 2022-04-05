Аксёнов сравнил Зеленского с террористом

Глава правительства Крыма Сергей Аксёнов назвал президента Украины Владимира Зеленского террористом после его угроз в адрес ведущих российских журналистов и их руководителей. По его словам, подобные заявления характеризуют уровень вменяемости нынешнего украинского руководства и его способности к переговорам. Об этом Аксёнов написал в своём Telegram-канале.
Украинский президент озвучил угрозы расправы в адрес ведущих журналистов России и их руководителей, фактически скатившись до уровня террориста. Это к вопросу о вменяемости украинского руководства, — заявил глава Крыма.
Ранее Зеленский пригрозил «решёткой в лучшем случае» всем «Скабеевым, вечерним ************, фронтовым лгунам и их руководителям».
Глава Союза журналистов России Владимир Соловьёв назвал эти слова признаком «бессилия, осознанием того, что именно наши журналисты говорят правду». По его замечанию, подобные заявления от президента страны абсолютно недопустимы, могут вызвать разве что недоумение и сожаление и не повлияют на работу военкоров. Он также отметил, что всамых опасных районах журналисты почти никогда не работают одни, их прикрывают военные или же им обеспечивают поездки с охраной со стороны пресс-служб Донецкой и Луганской народных республик.