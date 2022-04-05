Аксёнов сравнил Зеленского с террористом

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Вооружённые силы России высокоточным ракетным ударом уничтожили четыре топливных хранилища, предназначенных для ВСУ, заявил на брифинге представитель пресс-службы Минобороны РФ Игорь Конашенков. Хранилища с топливом находились в районах населённых пунктов Кременец, Черкассы, Запорожье и Новомосковск.

Высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожено четыре хранилища топлива для снабжения группировок украинских войск в районах населённых пунктов Кременец, Черкассы, Запорожье и Новомосковск, — сказал Конашенков. В военном ведомстве также заявили...