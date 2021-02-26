Аксёнов назвал заявления Зеленского о Крыме «маразматическими»

https://static.news.ru/photo/5b0ac8e4-7878-11eb-838c-96000091f725_660.jpg Сергей Аксёнов Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Глава Крыма Сергей Аксёнов назвал выступление президента Украины Владимира Зеленского о республике «разогревом» перед заявлениями президента США Джо Байдена.

Подписав указ о мерах по «деоккупации» полуострова, Зеленский 26 февраля назвал Крым «вырванным сердцем Украины», а позже президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон никогда не признает Крым российским.

Маразматические заявления господина Зеленского на последней неделе, я причины не мог понять такой активности, но сегодня причину понял: судя по всему, господин Зеленский хотел «лизнуть» господина Байдена, который разразился (выступлением) по Крыму... Ну Зеленский на разогреве всегда выступал, поэтому перед выступлением Байдена получилась такая ситуация, — отметил глава Крыма в эфире канала «Россия 24».

Он добавил, что ни Зеленский, ни политики на Западе не интересуются мнением жителей полуострова о том, как им живётся в Крыму. При этом они давят санкциями на регион, максимально усложняя жизнь крымчанам.

Крым на родине навсегда. Пусть они забудут о том, что когда-то мы были в составе украинского государства, — подчеркнул Аксёнов.

Ранее NEWS.ru сообщал, что российские политики отреагировали на заявление лидера Украины Владимира Зеленского, назвавшего Крым «вырванным сердцем» Украины. Глава региона Сергей Аксёнов в беседе с журналистами назвал слова президента соседней страны бессовестной демагогией, а также отметил, что «сердце Украины» «извлекли» организаторы и исполнители госпереворота в Киеве.