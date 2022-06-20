Аккаунт Sputnik Беларусь в TikTok заблокировали без объяснения причин

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Социальная сеть TikTok заблокировала аккаунт Sputnik Беларусь и удалила все публикации. Причины такого шага администрацией ресурса никак не объясняются. Возможно, это было сделано по политическим мотивам, сообщается в Telegram-канале агентства.

Доступ к профилю Sputnik Беларусь оказался заблокирован, а весь контент был удалён. По мнению редакции, причиной стали политические мотивы, никаких нарушений норм социальной сети не допускалось, — говорится в сообщении.

В редакции добавили, что TikTok не впервые блокирует каналы Sputnik. Ранее проблемы с доступом возникали у Sputnik Молдова и Sputnik Кыргызстан, а также RT DE. Блокировка в отношении первых двух была снята после вмешательства Роскомнадзора. Аккаунт RT DE был восстановлен с запретом доступа к нему в странах ЕС.

В марте администрация TikTok ограничила россиянам возможность пользования приложением: их лишили возможности вести прямые трансляции и публиковать новые видео. Кроме того, российскую аудиторию полностью отрезали от «остального мира». Своё решение руководство соцсети объяснило вступившим в силу новым «законом о фейках».

Некоторое время спустя в СМИ появилась информация о том, что ограничения для российских пользователей смягчены. Якобы отечественным брендам разрешили публиковать новый контент. Однако позднее в соцсети эти сообщения опровергли.