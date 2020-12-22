Аккаунт президента США в Twitter передадут Байдену без подписчиков

https://static.news.ru/photo/b6ec9d52-4490-11eb-96f9-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Oliver Contreras/Keystone Press Agency/Global Look Press

Администрация Twitter приняла решение передать новому президенту США Джо Байдену аккаунт главы государства без подписчиков. На данный момент учётная запись закреплена за президентом США Дональдом Трампом.

Отмечается, что у Трампа есть личный аккаунт в Twitter, которым он пользуется активно. Официальная учётная запись президента США переходит от одного хозяина Белого дома к другому. Так это было в 2016 году, так будет и сейчас, сообщает ТАСС.

В настоящий момент на страницу президента США подписаны более 33 млн человек, а на официальный аккаунт Белого дома — 26 млн. При этом у личной учётной записи Трампа 88,5 млн подписчиков.

Выборы президента США состоялись 3 ноября. Большинство СМИ сообщило о победе демократа Байдена в народном голосовании. Действующий глава Белого дома республиканец Дональд Трамп неоднократно заявлял о нарушениях на выборах, однако не смог доказать, что имели место подтасовки, оказавшие ключевое влияние на распределение голосов. Кроме того, в ночь на 15 декабря состоялось голосование выборщиков, по итогам которого Байден также получил большинство. 6 января 2021 года конгресс должен утвердить результаты голосования коллегии выборщиков, а 20 января состоится инаугурация нового президента.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в Соединённых Штатах следует отменить практику избрания президента через коллегию выборщиков, заявила бывший кандидат на пост главы государства Хиллари Клинтон. При этом сама она является членом коллегии выборщиков от штата Нью-Йорк.