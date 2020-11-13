Акция протеста в Минске завершена

https://static.news.ru/photo/719ac108-2761-11eb-b90c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Стрингер/ТАСС

Очередная воскресная акция оппозиции в Минске завершилась. В городе восстановили работу метро и мобильной связи.

Сегодняшняя акция протеста была посвящена памяти Романа Бондаренко, который умер после потасовки с неизвестными 12 ноября в больнице, куда был доставлен из милиции. Марш должен был состоятся от станции метро «Пушкинская» до так называемой площади перемен в одном из дворов города, сообщает РИА Новости.

Силовики не дали протестующим объединиться в один марш. Милиция задерживала сторонников оппозиции в разных точках на подходе к месту сбора. При этом на «Площади перемен» силовики окружили группу из нескольких десятков человек, которые не хотели дать силовикам попасть к народному мемориалу памяти Бондаренко. Силовики задержали несколько десятков человек, а также сорвали бело-красно-белые флаги и ленты с плакатами.

Очевидцы отмечают, что немногочисленные силовики патрулируют близлежащие районы, сообщается о точечных задержаниях. На «Площади перемен» коммунальники убирают с мемориала цветы, которые в предыдущие дни туда приносили сочувствующие.

При этом Минский метрополитен возобновил работу всех 14 станций метро. Ранее их временно закрыли из-за акции оппозиции. Также восстановлена работа мобильной связи.

9 августа в стране прошли президентские выборы, на которых, по официальным данным, победил Александр Лукашенко. Итоги голосования обернулись массовыми акциями протеста и забастовками, которые продолжаются до сих пор. Их участники считают, что результаты были сфальсифицированы. Люди требуют проведения новых, честных выборов и отставки главы государства. Акции протеста продолжаются.

Как писал NEWS.ru, в ходе ставших уже традиционными воскресных митингов против белорусского президента Александра Лукашенко задержаны более 500 человек.