Возмещение судебных издержек на сумму €3,6 млн перечислено в бюджет РФ испанскими миноритарными акционерами ЮКОСа. Издержки связаны с отменой решения арбитражного суда, ранее вынесенного в их пользу.
В общей сложности к настоящему моменту с бывших акционеров компании взыскано в пользу России около $6,7 млн. Испания стала пятой страной, чьи суды вынесли подобные решения,
Ранее NEWS.ru писал, что все решения зарубежных арбитражных судов по искам «первой волны» после решения суда в Гааге, присудившего России выплатить $50 млрд бывшим акционерам ЮКОСа, отменены. Кроме того, ЕСПЧ отказался признать наличие политической составляющей во втором деле против экс-главы компании Михаила Ходорковского.
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