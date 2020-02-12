https://static.news.ru/photo/806156ac-4d87-11ea-87cc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexey Myakishev/Global Look Press

Возмещение судебных издержек на сумму €3,6 млн перечислено в бюджет РФ испанскими миноритарными акционерами ЮКОСа. Издержки связаны с отменой решения арбитражного суда, ранее вынесенного в их пользу.

В общей сложности к настоящему моменту с бывших акционеров компании взыскано в пользу России около $6,7 млн. Испания стала пятой страной, чьи суды вынесли подобные решения, сообщает ТАСС со ссылкой на Международный центр правовой защиты (МЦПЗ), представляющий интересы Москвы в иностранных судах по «делу ЮКОСа».

Ранее NEWS.ru писал, что все решения зарубежных арбитражных судов по искам «первой волны» после решения суда в Гааге, присудившего России выплатить $50 млрд бывшим акционерам ЮКОСа, отменены. Кроме того, ЕСПЧ отказался признать наличие политической составляющей во втором деле против экс-главы компании Михаила Ходорковского.