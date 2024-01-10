Академик объяснил, почему бизнес рвется на Луну Академик Маринин: бизнес привлекают крупные запасы платины на Луне

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Частные коммерческие структуры проявляют все больший интерес к лунным программам, рассказал в беседе с журналом «Компания» член Российской академии космонавтики им. Циолковского Игорь Маринин. По его словам, это связано с обнаружением на поверхности спутника Земли редкоземельных металлов платиновой группы, которые используются в электронной промышленности.

Их ресурс на Земле с учетом разведанных запасов, по подсчетам ученых Института космических исследований, — 30–40 лет. У США и Европы своих запасов этих веществ нет, поэтому они вынуждены закупать их у Китая, — отметил ученый.

Он объяснил, что на Земле, где вода занимает 71% поверхности, залежи ценных химических элементов являются весьма труднодоступными. В то время как разведанные запасы металлов платиновой группы на Земле не превышают 90 тысяч тонн, общая масса платины и платиноидов на поверхности Луны может составить до 14,1 млн тонн, и современные технологии позволяют освоить там их промышленную добычу.

Также, по словам Маринина, на лунной поверхности можно найти никель, кобальт и другие металлы астероидного происхождения. В связи с этим эксперт предположил, что начало промышленной разработки лунных месторождений произойдет в ближайшие 20–25 лет, однако сперва необходимо провести масштабную геологоразведку Луны, в том числе с помощью частных компаний.

Сегодня собственными лунными программами обладают США, Япония, Китай, Индия и Россия. Активными разработками в этой сфере занимаются Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия и Израиль.

Ранее NASA отложило на год запуск лунных миссий Artemis 2 и Artemis 3. По словам директора управления агентства Билла Нельсона, это сделано в целях безопасности проектов.