https://static.news.ru/photo/c8a082ce-4e87-11eb-8b04-fa163e074e61_660.jpg Фото: Unsplash

Украина может «разойтись по швам», которыми её «сшивали» ещё коммунисты, считает историк, археолог, академик НАН Украины Пётр Толочко. Он считает противоестественной ситуацию, когда украинцы отвергают «глубинное, что их породило», отрываются от восточнославянского православного материка и «катятся» в Западную Европу, где не смогут прижиться.

Одесса — историческая Новороссия, Харьков и Донбасс — территория Донецко-Криворожской Республики, которую ввёл в состав Украины дедушка Ленин в 1918 году. Эти швы, которыми сшивали Украину и делали из неё «Великую Украину», они как сшивались, так могут и расшиться, — заявил в эфире YouTube-канала «Голос правды» Толочко.

Как писал NEWS.ru, Служба внешней разведки Украины предрекла «вторжение российской армии» на территорию страны. Украинские разведчики уверяют, что Россия может под надуманным предлогом «совершить марш-бросок» в Херсонскую область для того, чтобы установить контроль над дамбой Северо-Крымского канала.

Ведомство полагает, что такой шаг Москва предпримет для обеспечения Крыма водой. В отчёте Службы внешней разведки, опубликованном на сайте ведомства, также говорится, что Украина обеспечивала до 85% поставок воды на полуостров, но при этом не говорится, что Киев прекратил поставку воды в одностороннем порядке.

В Госдуме соображения о российской агрессии уже назвали фантазией в воображении украинских чиновников. Именно так, по мнению российских парламентариев, эта информация подаётся западным кураторам.