Айсберг размером с Санкт-Петербург откололся от шельфа Антарктиды

https://static.news.ru/photo/deebb49e-78f9-11eb-89c6-96000091f725_660.jpg Фото: COPERNICUS/SENTINEL-2/LEEDS UNI/BEN WALLIS

Гигантский айсберг площадью 1270 квадратных километров (сопоставимо с размерами Санкт-Петербурга) откололся от шельфового ледника Брант в Антарктиде, сообщила Арктическая служба Великобритании.

На леднике находится британская исследовательская станция Halley. Как пишет РИА Новости, около 10 лет назад Брант начал покрываться крупными трещинами. В январе одна из самых крупных расселин начала активно увеличиваться в размере. 26 февраля протяжённость трещины увеличилась на несколько сотен метров за несколько часов, в результате чего от ледника откололся айсберг.

Опасности для станции это событие не представляет. Научный объект ещё в 2016 году перенесли чуть дальше вглубь континента. Кроме того, сейчас станция пустует — 12 сотрудников уехали в середине февраля на зимовку. Британская Арктическая служба следит за движением отколовшегося айсберга используя высокоточные GPS-инструменты.

В декабре 2020 года учёные из Европейского космического агентства (ЕКА) обнаружили, что самый крупный в мире айсберг A-68a раскололся на две части, сообщал NEWS.ru. Специалисты считают, что раскол был вызван столкновением с мелководьем, которое начинается в нескольких километрах от береговой линии Антарктиды.