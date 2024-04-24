Airbus продолжит использовать российский титан, несмотря на санкции Reuters: Канада разрешила компании Airbus пользоваться российским титаном

Фото: UAC/Global Look Press

Власти Канады дали разрешение компании Airbus на использование титана от крупнейшего мирового производителя металла из России — корпорации «ВСМПО-Ависма», пишет Reuters. Канадское правительство воздержалось от комментариев по этому вопросу.

Airbus знает о введенных канадским правительством санкциях против ВСМПО и получила необходимые разрешения для того, чтобы осуществлять свою деятельность при соблюдении соответствующих санкций, — говорится в статье.

Разрешение дает компании возможность использовать титан на территории страны, где сейчас частично собираются Airbus A220, уточнили в агентстве. В то же время эта модель не требует большого количества титановых элементов, добавили авторы новости.

Ранее сообщалось, что Airbus намерен отказаться от импорта российского титана. Это произойдет в течение нескольких месяцев, заявил в декабре прошлого года глава оборонного и космического подразделения компании Михаэль Шольхорн.

До этого издание The Wall Street Journal передавало, что нарушения в цепочках поставок деталей вынудили американскую компанию Boeing временно остановить производство узкофюзеляжных самолетов 737 MAX. Кроме того, предприятие приостановило закупку титана в России, а также закрыло технические отделы в Москве и Киеве.