Air India прекратила продажу билетов из Дели в Москву и обратно, сообщило посольство России в Индии. По его данным, «перспективы возобновления рейсов на данный момент остаются неопределёнными», сообщает РИА Новости. Авиакомпания совершала в Россию два рейса в неделю.

Обращаем внимание, что авиакомпания Air India прекратила продажу билетов по маршруту Дели-Москва-Дели. Перспективы возобновления рейсов на данный момент остаются неопределёнными. По информации офиса Air India, денежные средства за ранее приобретенные билеты на отмененные рейсы могут быть возвращены пассажирам в полном объёме, — подчеркнули в посольстве.

При этом из-за отменой правительством Индии ограничений на международное авиасообщение у заинтересованных граждан появилась возможность беспрепятственно пользоваться транзитными маршрутами в Россию, используя Ташкент, Стамбул, Дубай, Абу-Даби, Доху и иные доступные направления.

Авиакомпания отказалась дать комментарий РИА Новости и назвать причины приостановки сообщения. Air India совершала два рейса в Россию в неделю.

Россия с 9 апреля снимет ограничения на регулярные и чартерные полёты в десятки стран, которые ранее были введены из-за распространения коронавируса, сообщил председатель правительства Михаил Мишустин. Он добавил, что 4 апреля подписал соответствующий документ, которого ждала авиаотрасль и граждане. Это связано с улучшением эпидемиологической ситуации в мире.