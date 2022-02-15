Ахметов приедет к линии фронта в Донбассе после критики Зеленского

Покинувший Украину бизнесмен Ринат Ахметов 16 февраля отправится в граничащий с Донбассом Мариуполь, сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на пресс-секретаря предпринимателя Анну Терехову. Других подробностей пока не приводится. Эта поездка состоится на фоне критики бизнесменов со стороны украинского лидера Владимира Зеленского, который связал их срочный отъезд из страны с «российской агрессией».

Ринат Ахметов в среду будет в Мариуполе, — сказала Терехова.

Ранее Зеленский заявил, что олигархи и члены их семей, покинувшие Украину на фоне эскалации вокруг возможной войны с Россией и паники в СМИ по этому поводу, сами вынесли себе приговор.

Украину уже покинули частные самолёты Ахметова и Бориса Колесникова. Частный борт на 50 человек также заказал депутат ОПЗЖ, миллионер Игорь Абрамович. Сообщается, что этот борт должен был вывезти из Киева в Вену родственников однопартийцев, а также бизнес-партнёров Абрамовича. Из страны также сбежали не менее восьми бизнесменов, среди которых были депутаты Верховной рады Украины.

Также стало известно, что сотрудники Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) начали выезжать на машинах из Донецка. Иностранцы покидают территорию Украины из-за угрозы «российского вторжения».