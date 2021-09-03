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Лидер сопротивления террористам назвал условия перемирия с талибами

19:42, 05 сентября 2021
Лидер сопротивления террористам назвал условия перемирия с талибами Ахмад Шах Масуд Фото: AhmadMassoud01
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Лидер народного фронта сопротивления движению «Талибан» (организация запрещена на территории России) Ахмад Шах Мосуд рассказал об условиях, при которых прекратится вооружённое противостояние повстанцев и боевиков. Об этом сообщает РИА Новости.

Мосуд заявил, что единственным условием перемирия станет уход боевиков «Талибана» из провинции Панджшер. Лидер повстанцев поприветствовал резолюцию главарей террористов о прекращении огня на севере Афганистана. Он требует немедленного вывода групп талибов с территории всего Панджшерского ущелья и ряда соседних районов. Мосуд также заострил внимание на том, что террористы не должны больше пытаться атаковать провинцию или совершать провокации.

Ранее сообщалось, что переговоры между Ахмадом Шахом Мосудом и представителями движения «Талибан» провалились. Повстанцы отказались сложить оружие и впустить на свою территорию боевиков. После этого талибы начали наступление на Паджшер. СМИ сообщали о больших потерях с обеих сторон.

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