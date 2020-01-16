Баку, Азербайджан Баку, Азербайджан Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press

Предвыборная агитация началась в Азербайджане 17 января в связи с внеочередными выборами в Милли Меджлис (парламент) республики. Она завершится 8 февраля, за день до дня голосования.

В выборах примет участие рекордное количество кандидатов — регистрацию прошли 1534 представителя 20 партий. Они поспорят за 125 мандатов, сообщает РИА Новости.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Азербайджан не планирует вступать в Европейский союз. Об этом заявил президент страны Ильхам Алиев. По словам главы государства, на встрече с азербайджанскими журналистами этот вопрос подробно обсуждался, особенно после появления в СМИ далёкой от реальности информации.

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