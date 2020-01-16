Предвыборная агитация началась в Азербайджане 17 января в связи с внеочередными выборами в Милли Меджлис (парламент) республики. Она завершится 8 февраля, за день до дня голосования.
В выборах примет участие рекордное количество кандидатов — регистрацию прошли 1534 представителя 20 партий. Они поспорят за 125 мандатов,
Ранее NEWS.ru сообщал, что Азербайджан не планирует вступать в Европейский союз. Об этом заявил президент страны Ильхам Алиев. По словам главы государства, на встрече с азербайджанскими журналистами этот вопрос подробно обсуждался, особенно после появления в СМИ далёкой от реальности информации.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен