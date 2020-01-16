Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press

Известный противник вмешательства прессы в личную жизнь, британский актёр Хью Грант прокомментировал нашумевшее решение принца Гарри и Меган Маркл. По его словам, герцоги Сассекские поступили правильно, отказавшись от королевских полномочий.

В этой ситуации я на стороне Гарри. Жёлтая пресса фактически убила его мать, а теперь таблоиды разрывают на части и его жену. Его главная задача как мужчины — защищать семью....