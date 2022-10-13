Агент СБУ рассказал об угрозах службы похитить его четырехлетнего сына

Фото: president.gov.ua

Задержанный российскими силовиками агент СБУ Павел Кишинец рассказал, что Служба безопасности Украины угрожала ему похищением его четырехлетнего сына. Он добавил, что его коллеги таким образом рассчитывали обеспечить беспрекословное выполнение приказов. Отмечается, что Кишинец является членом организации «Правый сектор» (признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена), передает РИА Новости.

После начала СВО они мне сказали, что если я не буду им помогать, то в городе есть «партизаны», и они похитят моего внебрачного сына, ему в июле исполнилось четыре года, — рассказал агент СБУ.

Руководство СБУ требовало от украинца регулярно связываться с другим членом экстремистской организации Абакаром Исаевым, а также заниматься подготовкой беспорядков. Кишинец занимался в числе прочего распространением среди российских военнослужащих определенных сим-карт для мобильных телефонов.

В Подмосковье сотрудниками ФСБ ранее был задержан агент СБУ. Он готовил теракты с использованием переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) «Игла». Задержанный является гражданином Украины 1972 года рождения. В Россию он въехал через Эстонию на автомобиле. В машине был оборудован тайник, где хранились два ПЗРК «Игла». Кроме них, у мужчины изъяли средства связи, подтверждающие его контакты с украинскими спецслужбами.