Президента Грузии обвинили в связях с иностранными структурами Премьер Грузии назвал президента Зурабишвили агентом иностранного влияния

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Ираклий Кобахидзе

Президент Грузии Саломе Зурабишвили является агентом иностранного влияния, такое мнение высказал на брифинге премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе. Он отреагировал на критику законопроекта об иноагентах со стороны главы государства. По мнению Кобахидзе, единственный голос, который может представлять Зурабишвили, это голос иностранной силы, передает ТАСС.

Саломе Зурабишвили сама является агентом иностранного влияния. Соответственно, единственное, чьим голосом она может быть, это иностранная сила, глобальная партия войны, о чем мы не раз и говорили, — заявил грузинский премьер.

Парламент Грузии принял в первом чтении закон об иноагентах в ходе пленарного заседания, прошедшего 17 апреля. Трансляция велась на сайте законодательного органа. За проголосовали 83 депутата, против инициативы не выступил никто. Помимо Зурабишвили, проект критиковали оппозиция и западные дипломаты. По их мнению, закон помешает интеграции Грузии в Евросоюз.

Ранее Зурабишвили пообещала наложить вето на законопроект об иноагентах, если его примут в трех чтениях. Грузинский президент подчеркнула, что инициатива противоречит стратегии и рекомендациям Европейского союза.