Афроамериканец впервые стал кардиналом в Ватикане

https://static.news.ru/photo/7c44be0a-16cd-11eb-80ce-fa163e074e61_660.jpg Уилтон Грегори Фото: twitter.com/jackmjenkins

Папа римский Франциск назначил 13 новых кардиналов. Один из них — 72-летний Уилтон Грегори — стал первым в истории афроамериканцем, занявшим этот пост.

Об этом сообщает телеканал NBC. Ранее в Ватикане уже были чернокожие кардиналы, однако все они были священнослужителями из Африки.

Грегори известен тем, что выступал в поддержку ЛГБТ-сообщества. После официальной церемонии возведения в кардинальский ранг, которая пройдёт 28 октября, он станет одним из высших лиц католической церкви и войдёт в коллегию кардиналов. Грегори получит право голосовать на выборах папы в ближайшие восемь лет.

Американский священнослужитель присоединился к католической церкви в подростковом возрасте. Более 10 лет он служил архиепископом Атланты, отметившись на этом посту прогрессивными взглядами. В 2019 году Грегори стал первым афроамериканцем — главой католиков Вашингтона.

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