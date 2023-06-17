Президент России Владимир Путин 17 июня провел переговоры с представителями семи африканских государств, которые прилетели в Санкт-Петербург, чтобы обсудить возможные пути урегулирования ситуации на Украине. Встреча прошла в Константиновском дворце в Стрельне.

В состав миссии вошли лидер ЮАР Сирил Рамафоса, президент Замбии Хакаинде Хичилема, глава Коморских Островов Азали Ассумани, который в настоящее время председательствует в Африканском союзе, президент Сенегала Маки Саль, премьер-министр Египта Мустафа Мадбули и специальные представители президентов Республики Конго и Уганды Флоран Нсиба и Рухакана Ругунда.

Путин встретил членов делегации в холле, перед флагами всех государств, участвующих во встрече. После этого они направились в зал заседаний для переговоров.

Президент России в ходе встречи с главами делегаций африканских государств в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге заявил, что Москва приветствует их сбалансированный подход к ситуации вокруг конфликта на Украине. Он подчеркнул, что Москва никогда не отказывалась от переговоров.

Представитель МИД РФ Мария Захарова опубликовала в Telegram видео с начала встречи и подписала его «а вот и самые большие африканские боссы». «А вдруг договорятся и завтра все кончится?» — задалась вопросом дипломат.

До этого африканская делегация побывала в Киеве на переговорах с президентом Украины Владимиром Зеленским. Президент ЮАР Сирил Рамафоса на пресс-конференции по итогам переговоров назвал 10 основных составляющих мирного плана африканских стран по Украине.

Фото исторической встречи Путина с лидерами стран Африки — в галерее NEWS.ru.

 

Встреча с главами делегаций африканских государств

Фото: kremlin.ru

Встреча с главами делегаций африканских государств

Президент ЮАР Сирил Рамафоса

Фото: kremlin.ru

Президент ЮАР Сирил Рамафоса

Президент России Владимир Путин

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин

Перед началом встречи с главами делегаций африканских государств

Фото: kremlin.ru

Перед началом встречи с главами делегаций африканских государств

Министр иностранных дел Сергей Лавров

Фото: kremlin.ru

Министр иностранных дел Сергей Лавров

Президент Сенегала Макки Салл

Фото: kremlin.ru

Президент Сенегала Макки Салл

Председатель Африканского союза, президент Коморских Островов Азали Асумани

Фото: kremlin.ru

Председатель Африканского союза, президент Коморских Островов Азали Асумани

Перед началом встречи с главами делегаций африканских государств

Фото: kremlin.ru

Перед началом встречи с главами делегаций африканских государств

Перед началом встречи с главами делегаций африканских государств

Фото: kremlin.ru

Перед началом встречи с главами делегаций африканских государств

Премьер-министр Египта Мустафа Мадбули

Фото: kremlin.ru

Премьер-министр Египта Мустафа Мадбули

Министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков

Фото: kremlin.ru

Министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков

Министр иностранных дел ЮАР Наледи Пандор перед началом встречи с главами делегаций африканских государств

Фото: kremlin.ru

Министр иностранных дел ЮАР Наледи Пандор перед началом встречи с главами делегаций африканских государств

Президент Замбии Хакаинде Хичилема

Фото: kremlin.ru

Президент Замбии Хакаинде Хичилема