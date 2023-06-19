Африканист рассказал о новом потенциальном члене БРИКС Африканист Крылов: вступление Алжира в БРИКС открывает перед страной широкие перспективы

Фото: Алексей Даничев/РИА Новости

Россия активно поддерживает идею о присоединении Алжира к БРИКС уже в этом году, надежду на это выразил президент этой североафриканской страны Абдельмаджид Теббун, рассказал в беседе с EADaily научный сотрудник отдела Ближнего и Постсоветского Востока ИНИОН РАН, специалист по странам Северной Африки Данила Крылов. По его словам, вступление Алжира в организацию станет обоюдно выгодным и полезным.

Как рассказал эксперт, Алжир, будучи крупным экспортером газа и нефти, может укрепить потенциал БРИКС в этой сфере. Вместе с тем БРИКС может быть интересен Алжиру как отдельная структура, дополняющая мировой рынок.

По словам Крылова, вхождение Алжира в число государств-участников форума откроет для североафриканского государства широкие возможности. Страны БРИКС в перспективе могут стать новыми центрами силы в будущей полицентричной системе международных отношений. Укреплению региональных и глобальных позиций Алжира поспособствует и участие в формировании нового справедливого экономического порядка с преобладанием принципов диалога и суверенного равенства.

Специалист напомнил, что Алжир — не первая страна, которая выразила желание стать участником БРИКС. Ранее заявки на вступление в организацию подали Аргентина, Иран и Египет, к форуму могут присоединиться Саудовская Аравия и Турция. Таким образом, по словам Крылова, в перспективе объединение может стать мощной глобальной площадкой для диалога и взаимодействия, где каждый из участников может открыть для себя новые экономические рынки и новые направления сотрудничества, равно как и укрепить уже существующие.

Президент Алжира Абдельмаджид Теббун заявил на Петербургском международном экономическом форуме, что страна хотела бы в ближайшее время присоединиться к БРИКС. По его словам, это необходимо, чтобы освободить экономику республики от давления.