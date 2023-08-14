Африканист рассказал, какая участь ждет свергнутого президента Нигера Африканист Есипов: Базума посадят в тюрьму и изолируют от политической жизни

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Мохамед Базум

Мятежники в Нигере хотят поскорее избавиться от свергнутого президента страны Мохаммеда Базума и посадить его в тюрьму, заявил NEWS.ru африканист и военный переводчик Андрей Есипов. Он пояснил, что путчисты не могут выпустить президента на свободу или отправить его за границу, так как он станет «знаменем оппозиции» и будет стремиться вернуться к власти.

Лучший способ избавиться от президента — осудить его за какие-то преступления, а затем держать под контролем в тюрьме, — сказал Есипов.

Политолог считает, что мятежники не решатся на казнь Базума, а только изолируют его от политической жизни. При этом он предположил, что суд над свергнутым президентом Нигера не вынудит Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) ввести войска в страну, так как организацию больше волнует не судьба Базума, а сохранение мира в регионе.

Президент — это номинальная фигура. Если нужно будет, ЭКОВАС им пожертвует. Как максимум попросят его не убивать, — сказал африканист.

Ранее сообщалось, что мятежники в Нигере намерены предъявить обвинения в государственной измене отстраненному от власти президенту Мохаммеду Базуму. Объявление о суде последовало незадолго после информации о том, что лидер путчистов Абдурахман Чиани согласился начать переговоры с ЭКОВАС.