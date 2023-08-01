Африканист рассказал, будет ли война в Западной Африке Африканист Щербаков: ЭКОВАС может ввести войска в Нигер

Фото: Dracorius White/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

У Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) есть опыт проведения вооруженных операций в Гамбии и Сьерра-Леоне, поэтому повтор подобного сценария в Нигере вполне возможен, заявил NEWS.ru старший научный сотрудник центра Африканских исследований Института Всеобщей истории РАН Николай Щербаков. Он обратил внимание, что у самой организации вооружения нет, поэтому при возможном вторжении будут задействованы силы стран-участников сообщества.

Сложно сказать, решатся ли страны на вторжение в Нигер. Вероятность этого «фифти-фифти». Половинчатость действий мятежников заключается в том, что они не до конца изолировали свергнутого президента — он имеет возможность переговариваться с ООН и другими лидерами. То есть, по сути, дело дальше не идет. Надеюсь, о чем-то все-таки договорятся, — сказал Щербаков.

Политолог также прокомментировал пророссийские митинги в Нигере. По его словам, такие маргинальные толпы появляются в Нигере регулярно, но ни к чему большему они не приводят.

Сомневаюсь, что нигерская молодежь, которая участвует в этих митингах, сможет вообще отличить сходу французский флаг от российского. Это все достаточно временная ситуация, — отметил Щербаков.

Ранее Буркина-Фасо и Мали назвали вторжение в Нигер объявлением им войны. Agence France-Presse со ссылкой на заявление переходных правительств этих африканских стран сообщило, что власти двух государств выразили солидарность с «братским народом Нигера, который решил ответственно взять свою судьбу в свои руки».