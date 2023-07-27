Африканист назвал госпереворот в Нигере подарком для Путина Африканист Филиппов: Россия создаст новую ЧВК, которая будет действовать на территории Африки

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Госпереворот в Нигере можно считать подарком для президента России Владимира Путина, ведь Франция получила очередную оплеуху, заявил NEWS.ru ведущий сотрудник Института Африки РАН Василий Филиппов. По его словам, Москва постепенно выжимает французов из тропической Центральной Африки. Африканист подчеркнул, что укрепление влияния в этом регионе на руку Кремлю, так как он самый богатый и очень стратегически значимый.

Французы сейчас парализованы, у них катастрофическая экономическая ситуация. Представьте себе, какая катастрофа случится, если мы отожмём у французов все 40% урана, который они получают из Нигера. Кроме того, есть информация, что одна из французских АЭС выведена из строя, потому что там произошла какая-то серьёзная авария. Что будет делать Макрон в этой ситуации — непонятно, — заявил Филиппов.

Эксперт предположил, что для поддержки новой власти в Нигере Россия создаст новую ЧВК, которая в дальнейшем будет действовать на территории Африки. Однако, по его словам, французы и американцы будут всячески противиться появлению российских бойцов в регионе.

Утром 26 июля группа военнослужащих президентской гвардии Нигера заблокировала резиденцию главы государства Мохамеда Базума в столице страны Ниамее. Они потребовали от президента подписать документ о своей отставке. По данным СМИ, поводом для мятежа могло послужить намерение главы государства уволить командующего президентской гвардией генерала Омара Тчиани.

Позднее военные Нигера объявили о свержении президента Базума. Они закрыли государственные границы, а также ввели общенациональный комендантский час.