Африканцы унизили Зеленского и приехали к Путину У лидеров Черного континента есть свои цели

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Делегация африканских стран в Киеве

Зеленского с его крайне ранимой душой опять унизили. Заявившие о своем желании выступить посредниками в урегулировании украинского конфликта представители семи африканских стран сначала посетили Киев. Выслушали жалобы, волей-неволей поучаствовали в его очередной инсценировке с якобы российским ракетным ударом в дневное время, да еще в присутствии такой делегации. И отбыли в Санкт-Петербург подвести итоги своей миссии, показав, где реальный центр силы.

Посредники выстраиваются в очередь

Парадокс нынешней ситуации формирования нового полицентричного мира заключается еще и в том, что конфликт на Украине дал возможность сразу ряду стран, обычно остающимся в тени большой политики, заявить о своих претензиях на широкую международную субъектность. Саудиты, Индонезия, наконец, африканцы пытаются действовать там, где традиционные вершители судеб мира оказываются в глубоком тупике. Они не ждут откровений из Лондона или Парижа, а пытаются брать инициативу на себя.

Фото: kremlin.ru Владимир Путин и президент ОАЭ Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян осмотрели стенды Объединённых Арабских Эмиратов на площадке ПМЭФ-2023

Пока никто из новоявленных посредников, включая делегацию семи африканских стран во главе с президентом ЮАР Рамафосой, не идут в своих предложениях дальше стандартных идей замораживания конфликта, прекращения огня, объявления перемирия и начала переговоров при международном посредничестве. Да и ресурсов особых, будь то материальные или политические, у африканцев пока нет. Но их инициатива, с одной стороны, лишний раз подчеркнула нейтральный статус перед лицом украинского конфликта. А с другой — служит сигналом бывшим колониальным империям, что их давление с целью противопоставить черный континент России бесполезно.

Африканская многовекторность

Конечно, африканцы все настойчивее заявляют о себе миру. ЮАР — активный член БРИКС, в августе примет саммит этого нового мирового клуба. Участник посреднической группы — Египет, имеющий неоднозначный опыт решения собственных территориальных конфликтов — хотел бы в самое ближайшее время присоединиться к БРИКС.

Фото: kremlin.ru Президент ЮАР Сирил Рамафоса на встрече глав государств и правительств стран – участниц БРИКС

И не беда, что сегодня африканские политики в гостях у Путина, а потом дружно примут приглашение Эммануэля Макрона обсудить некий новый глобальный финансовый пакт, чуть позже многие лидеры черного континента прибудут на экономический форум Россия — Африка. Такая многовекторность — лишнее доказательство выхода этих стран из рамок прошлой постколониальной системы. В таком контексте и наши инструкторы ЧВК, которых пригласили уже в несколько африканских государств, играют роль скорее нашей «мягкой силы», укрепляющей веру партнеров в собственные альтернативные возможности.

У африканцев свои глобальные нарративы

Понятно, что в программе из десяти пунктов, предложенной гостями из Африки, явно выделяются два положения. Прежде всего, это продолжение поставок зерна и удобрений. Как говорится, всё, что вы хотели знать о перспективах продолжения Россией своего участия в реализации «черноморской зерновой инициативы», которая, уже по признанию наших политиков первой величины, нам бесполезна. Так что у адвокатов зерновой сделки появился новый весомый аргумент. В Стамбуле явно аплодируют африканцам.

И примечательный пункт о более тесном взаимодействии со странами Африки, который обычно предусматривает выделение дополнительной и разнообразной помощи. Собственно, многие африканские инициативы таким пунктом и заканчиваются.

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К настораживающему в этом плане можно отнести пункт об урегулировании вопроса обмена пленными и возращении детей. Явно африканские эмиссары сделали жест в сторону Зеленского, а заодно привлекли внимание к известному провокационному вердикту МУС, признав как бы наличие самой детской проблемы. А этот вопрос исключительный особенно на фоне грядущего саммита БРИКС в ЮАР. Тамошние власти буквально разрываются между своим признанием статуса МУС и визитом Владимира Путина.

Есть разные варианты решения такой проблемы, включая принятие особого закона, запрещающего аресты высоких визитеров в ЮАР. Правда, можно обеспечить участие Владимира Путина в работе саммита онлайн или вообще перенести сам саммит, например, в Китай. Но оба эти варианта серьезно ударят и по престижу ЮАР, и по авторитету самого клуба.

Так что, видимо, прямой контакт Путина и Рамафосы должен снять и эту проблему. И такое решение станет самым заметным итогом африканского хождения на Восток Европы.