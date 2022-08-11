Африканцы или французские коровы? Европейцам своя рубашка ближе к телу

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Стамбульские многосторонние соглашения в действии. Один за другим сухогрузы с украинским зерном потянулись из Одессы к Босфору. Контрольная комиссия работает, проходы в минных полях расчищены. Вот только везут они в своих трюмах не пшеницу и даже не ячмень, а чаще кукурузу и сою. Странно. Не правда ли?

Ну, разговоры о двадцати миллионах тонн пшеницы в украинских закромах с самого начала выглядели откровенной спекуляцией и попыткой «развести» мировое общественное мнение. Надо было как-то западного обывателя изначально убедить в том, что конфликт на Украине чреват чем-то и для его кошелька. Разжалобить, внушить ему понятие о западной благородной миссии всеобщего спасения.

При том, что самое качественное дорогое зерно было продано его украинскими владельцами в Европу еще до начала СВО. И по общим подсчетам, в стране оставалось не более пяти-шести миллионов тонн пшеницы. Вот эти остатки и были объявлены последней надеждой на спасение человечества от голода. Игра шла по-крупному. Было не до логики.

Наконец, появились соглашения, гарантирующие вывоз пшеницы ради спасения голодающих зоны Сахеля. Вот только отчего-то спешно корабли под разноцветными флагами вывозят кукурузу, то есть кормовое зерно. Отгадка такого парадокса лежит на поверхности.

У Европы ныне свои серьезные климатические трудности. Страшная засуха поразила континент. Термометры зашкаливают, метеослужбы фиксируют новые температурные рекорды. Кондиционеры легли непривычной нагрузкой на электросети, поглощая и так невеликие запасы газа в хранилищах. Высыхают реки, гибнет урожай. А главное — не удается заготовить достаточно кормов для нормального прохождения зимнего периода. В частности, французские животноводы бьют тревогу, апеллируют к властям, требуя помощи и всесторонней поддержки. У неустойчивого и спешно сформированного после недавних парламентских выборов правительства.

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Тамошние эксперты пугают население своими алармистскими прогнозами: мол, зимой возможны перебои с молоком. А что делать? Призрак бескормицы, некогда свойственной советскому колхозному сельскому хозяйству, ныне стал бродить по европейским фермам. Вот тут в Европе, прежде всего, вспомнили об украинской кукурузе и сое. А потому бросились именно корма спешно вывозить в европейские порты, оставляя остатки пшеницы в украинских амбарах.

Понятно, что своя рубашка ближе к телу. Главное — у себя дома избежать нарастания социальных потрясений, которые и так вовсю прочат по причине взлетевших счетов за горючее и отопление. Не хватало еще, чтобы и стандартная бутылка молока стала роскошью в промозглую зимнюю пору.

Ну а что делать с жителями африканских стран, о судьбах которых так яростно пеклись все западными пацифисты и гуманисты? А африканцам остается только ждать, пока белые господа вывезут достаточно пропитания для своих в прямом смысле дойных коров. А уж потом придет очередь всех остальных.

Впрочем, парадокс новой ситуации еще и в том, что начало столь долгожданного на словах экспорта украинского зерна пока никак не влияет на уровень подскочивших цен. В прямом смысле — капля в Черном море.

А сколько еще недавно было пролито лицемерных слез якобы сочувствия голодающим Африки и других сложных регионов. А виновата, конечно, Россия.