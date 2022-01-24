AFP: Макрон предложит Путину «путь деэскалации» кризиса на Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным намерен предложить свой «путь деэскалации» кризиса на Украине. Разговор глав государств должен состояться в ближайшее время, сообщает AFP со ссылкой на источник.

Мы обеспокоены, мы также очень осторожны, чтобы не создавать двусмысленности, — пояснил собеседник агентства из Елисейского дворца.

Кроме того, в администрации Макрона подтвердили организацию в Париже встречи в «нормандском формате» на уровне политических советников. Она намечена на 26 января.

Ранее стало известно, что Эммануэль Макрон поддержал попытки диалога между США и Россией на фоне ситуации вокруг Украины. Он также отметил, что Париж и Берлин всегда вели саммиты между Москвой и Киевом «в духе диалога». По его словам, в настоящий момент для решения украинского кризиса необходимо поддерживать диалог с Москвой и Киевом.