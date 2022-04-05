Боррель объявил ряд сотрудников дипмиссии России в ЕС персонами нон грата

Верховный представитель Евросоюза Жозеп Боррель объявил ряд сотрудников российского диппредставительства в ЕС персонами нон грата «за деятельность, которая противоречит их статусу». Для этого он вызвал посла России при ЕС Владимира Чижова, чтобы ознакомить его со своим решением. Об этом верховный представитель ЕС написал в своём Twitter-аккаунте.

Я решил объявить персонами нон грата ряд сотрудников постоянного представительства России при Евросоюзе за деятельность, противоречащую их дипломатическому статусу, — заявил Боррель.

Министерство иностранных дел Эстонии сообщило о высылке 14 российских дипломатов из страны и о закрытии посольства в Нарве. В дипведомстве добавили, что канцелярия посольства в Тарту также будет закрыта. Власти страны считают, что Россия серьёзно нарушает международное право.

Правительство Испании также приняло решение о высылке 25 дипломатов России, сообщил глава МИД королевства Хосе Мануэль Альбарес. Власти объяснили, что делают это из «соображений национальной безопасности».

Кроме того, глава МИД Италии Луиджи Ди Майо заявил, что из страны вышлют 30 российских дипломатов. Для этого Ди Майо вызвал посол России в Италии Сергя Разова, чтобы доложить ему о своём решении.