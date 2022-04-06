AFP: участие России в СПЧ ООН решится на голосовании Генассамблеи 7 апреля

Генеральная ассамблея ООН запланировала провести голосование по вопросу отстранения России от участия в Совете по правам человека (СПЧ). Об этом сообщает AFP, ссылаясь на должностное лицо оставшееся неизвестным. Ранее постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд выразила надежду, что Вашингтон уже 7 апреля проведёт заседание по отстранению России из СПЧ ООН.

Генассамблея ООН в четверг проголосует по вопросу отстранения России от участия в СПЧ, — говорится в сообщении агентства.

Намерения США в этом вопросе подтвердила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Она заявила, что постпред США будет добиваться приостановки членства России в СПЧ ООН по распоряжению американского президента Джо Байдена.

Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что считает невообразимой инициативу по приостановке участия России в работе СПЧ ООН. По его словам, Запад и ряд других стран пытаются исключить Москву из всех мировых форумов.