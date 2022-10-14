AFP: 11 человек погибли при подрыве автобуса в центральной части Мали

Фото: Nicolas Maeterlinck/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

По меньшей мере 11 человек погибли в результате взрыва автобуса в центральной части Мали. Еще 53 пассажира получили ранения. Об этом сообщает AFP со ссылкой на источники в больнице. Инцидент произошел в регионе, являющемся очагом джихадистского насилия.

Автобус наехал на взрывное устройство во время движения по дороге между (населенными пунктами) Бандиагара и Гундака в регионе Мопти, — говорится в сообщении агентства.

Другие подробности происшествия не сообщаются.

Ранее стало известно, что по меньшей мере 18 сирийских военных погибли в результате детонации взрывчатки в автобусе в провинции Дамаск. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на источник в органах безопасности Сирийской Арабской Республики. В агентстве добавили, что ни одна группировка на текущий момент не взяла на себя ответственность за взрыв.

8 октября на Крымском мосту, соединяющем Крым с материковой частью России, произошел теракт. На автомобильной стороне транспортного объекта взорвался грузовик, в результате чего воспламенились семь цистерн с горючим, которые вез поезд, а также обрушились два пролета автополотна. Четыре человека погибли.