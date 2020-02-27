https://static.news.ru/photo/ead1f200-596f-11ea-81c6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

Делегация правительства Афганистана прибыла в Доху, где состоится встреча с лидерами радикального движения «Талибан». С 2003 года группировка признана террористической в России и большинстве стран мира.

Эмиссары афганского правительства должны встретиться в Дохе с талибами с целью «установления первоначальных контактов», — передаёт ТАСС.

«Талибан» контролирует значительную часть территории Афганистана и некоторые районы Пакистана. Режим талибов заставляет подконтрольное население жить по законам шариата.

Как писал NEWS.ru, с 2019 года американские власти, которые объявили войну талибам после терактов 11 сентября 2001-го, ведут с запрещённой организацией переговоры о перемирии.