Делегация правительства Афганистана прибыла в Доху, где состоится встреча с лидерами радикального движения «Талибан». С 2003 года группировка признана террористической в России и большинстве стран мира.
Эмиссары афганского правительства должны встретиться в Дохе с талибами с целью «установления первоначальных контактов», — передаёт ТАСС.
«Талибан» контролирует значительную часть территории Афганистана и некоторые районы Пакистана. Режим талибов заставляет подконтрольное население жить по законам шариата.
Как писал NEWS.ru, с 2019 года американские власти, которые объявили войну талибам после терактов 11 сентября 2001-го, ведут с запрещённой организацией переговоры о перемирии.
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