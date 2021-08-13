Афганское правительство отправится в Катар на переговоры с «Талибаном»

Делегация правительства Афганистана отправится в Катар для достижения соглашения с политическим офисом запрещённого в России движения «Талибан». Об этом сообщает агентство Pajhwok.

В составе делегации находится глава Высшего совета Афганистана по национальному примирению Абдулла Абдулла. Он выступает в качестве посредника на переговорах.

Сегодня, 15 августа, талибы вошли в Кабул. Они заявили о полном контроле над Афганистаном. Президент страны ведёт переговоры с «Талибаном». СМИ сообщают, что политик должен сложить свои полномочия и передать власть временному правительству в течение нескольких часов.

Боевики взяли город мирным путём — без убийств и штурма. Радикалы позволили чиновникам и представителям власти задержаться в стране. Они пообещали им безопасность.

Сенатор Алексей Пушков считает захват Афганистана талибами «катастрофой» для США. Политик призвал объективно оценивать сложившуюся ситуацию, при этом подчёркивая, что «не всё историческое и религиозное наследие, которое несут с собой талибы», можно приветствовать.