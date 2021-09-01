Афганский посол раскрыл планы «Талибана» по убийству лидера сопротивления

Посол Афганистана в Таджикистане Мухаммад Зохир Агбар заявил РИА Новостям, что движение «Талибан» (запрещено в РФ) намерено уничтожить лидера действующего в Панджшере Фронта сопротивления Афганистана Ахмада Масуда.

Талибы никогда не пойдут на переговоры с лидерами сопротивления в Панджшере, они не политики, а террористы, которые ещё три года назад были в списке запрещённых организаций во многих странах мира, — заявил дипломат.

По мнению Агбара, главная цель талибов — «поставить на колени весь Афганистан» и «уничтожить лидеров сопротивления, особенно Ахмада Масуда». Он также отметил, что «талибы» не будут вести переговоры с противоборствующей стороной.

Ранее американский президент Джо Байден обратился к гражданам США после завершения военной операции в Афганистане. 46-й президент назвал миссию «невероятно успешной», но отметил, что это не конец. Он добавил, что страна была готова к коллапсу афганского правительства, несмотря на то что администрация рассчитывала на поддержку 300 тысяч правительственных военных Афганистана.