Афганские военные назвали причины вынужденного бегства в Узбекистан

Военные правительственных войск Афганистана, которые бежали в Узбекистан, рассказали об отсутствии иного выхода после взятия «Талибаном» (запрещено в РФ) Кабула. Об этом сообщает РИА Новости.

Об этом они заявили в распространённых в соцсетях видео, где узбекские силовики осматривают два вертолета с опознавательными знаками ВВС Афганистана и опрашивают сидящих в них людей в военной форме.

Талибы взяли Кабул, мы бежали с поля боя. У нас не было выбора, мы были вынуждены прибыть сюда, — рассказал один из военных.

Как отмечается, большинство прибывших являются пилотами. На видео афганские военнослужащие продемонстрировали личное оружие, которое они готовы сдать.

Ранее сообщалось о столкновении афганского военного самолёта Embraer и узбекского МиГ-29. В прокуратуре пояснили, что 14 и 15 августа воздушное пространство Узбекистана незаконно пересекли 22 военных самолёта и 24 вертолёта из Афганистана, которые перевозили военнослужащих, бежавших из страны после захвата власти талибами. Для контроля и сопровождения воздушных судов были подняты истребители узбекских ВВС.