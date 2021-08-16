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Афганские военные назвали причины вынужденного бегства в Узбекистан

09:25, 17 августа 2021
Афганские военные назвали причины вынужденного бегства в Узбекистан
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Военные правительственных войск Афганистана, которые бежали в Узбекистан, рассказали об отсутствии иного выхода после взятия «Талибаном» (запрещено в РФ) Кабула. Об этом сообщает РИА Новости.

Об этом они заявили в распространённых в соцсетях видео, где узбекские силовики осматривают два вертолета с опознавательными знаками ВВС Афганистана и опрашивают сидящих в них людей в военной форме.

Талибы взяли Кабул, мы бежали с поля боя. У нас не было выбора, мы были вынуждены прибыть сюда,рассказал один из военных.

Как отмечается, большинство прибывших являются пилотами. На видео афганские военнослужащие продемонстрировали личное оружие, которое они готовы сдать.

Ранее сообщалось о столкновении афганского военного самолёта Embraer и узбекского МиГ-29. В прокуратуре пояснили, что 14 и 15 августа воздушное пространство Узбекистана незаконно пересекли 22 военных самолёта и 24 вертолёта из Афганистана, которые перевозили военнослужащих, бежавших из страны после захвата власти талибами. Для контроля и сопровождения воздушных судов были подняты истребители узбекских ВВС.

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