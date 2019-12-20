Предварительные итоги президентских выборов в Афганистане говорят о победе Ашрафа Гани. За него отдали голоса около миллиона жителей республики. Его оппонент — нынешний премьер-министр Абдулла Абдулла — довольствуется поддержкой 700 тысяч соотечественников.
Выборы в государстве состоялись 28 сентября 2019 года,
Ранее NEWS.ru сообщал, что новый военный конфликт может вспыхнуть на территории Афганистана. Об этом заявил заместитель генсека Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Пётр Тихоновский.
Он пояснил, что ситуация в стране может обостриться из-за прихода туда боевиков террористической группировки ИГ (запрещена в РФ) из Ирака и Сирии. По словам Тихоновского, это является поводом для пристального внимания к ситуации в Афганистане со стороны ОДКБ (Организация Договора о коллективной безопасности).
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