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Предварительные итоги президентских выборов в Афганистане говорят о победе Ашрафа Гани. За него отдали голоса около миллиона жителей республики. Его оппонент — нынешний премьер-министр Абдулла Абдулла — довольствуется поддержкой 700 тысяч соотечественников.

Выборы в государстве состоялись 28 сентября 2019 года, передаёт местный телеканал 1TV со ссылкой на собственный источник.

Ранее NEWS.ru сообщал, что новый военный конфликт может вспыхнуть на территории Афганистана. Об этом заявил заместитель генсека Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Пётр Тихоновский.

Он пояснил, что ситуация в стране может обостриться из-за прихода туда боевиков террористической группировки ИГ (запрещена в РФ) из Ирака и Сирии. По словам Тихоновского, это является поводом для пристального внимания к ситуации в Афганистане со стороны ОДКБ (Организация Договора о коллективной безопасности).