Афганские силы сопротивления отбили у талибов район в провинции Парван

Силы вице-президента Афганистана Амруллы Салеха отбили у «Талибана» (организация запрещена в России) район Чарикар в провинции Парван, расположенный к северу от Кабула. Об этом РИА Новости сообщил военный источник в афганской столице.

Сейчас бои идут в районе Панджшера, — сказал источник.

По его словам, в настоящее время в регион направляются около десяти тысяч военнослужащих афганской армии под руководством генерала Абдул-Рашида Дустума.



Через Чарикар проходит стратегически важная автодорога через тоннель Саланг, которая связывает Кабул с Мазари-Шарифом, крупнейшим городом на севере Афганистана.

Ранее первый вице-президент Афганистана Амрулла Салех заявил, что является временным главой государства. Он сослался на Конституцию и написал об этом в Twitter. Также Салех призвал жителей страны сопротивляться боевикам «Талибана». По его словам, республика не является Вьетнамом, а талибы совершенно не похожи на вьетнамских партизан. Он добавил, что жители страны не теряли присутствия духа и видят впереди огромные возможности.

15 августа «Талибан» без боя вошёл в Кабул. После этого боевики объявили о полном контроле над страной. Глава государства Ашраф Гани сложил с себя полномочия и бежал из Афганистана. По некоторым данным, он забрал с собой крупную сумму денег. Сначала он прилетел в столицу Таджикистана Душанбе, а оттуда вылетел в Оман.