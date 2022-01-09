Афганки вышли на протесты в Кабуле из-за профессора университета

В Кабуле на акцию протеста снова вышли афганские женщины, они требуют освободить преподавателя университета Файзуллы Джалала, сообщило РИА Новости, опубликовав фото с места событий. По данным агентства, профессора похитили талибы (движение «Талибан» находится под санкциями ООН за террористическую деятельность, признано террористическим и запрещено в РФ). Как сообщил источник, причиной стала его критика в адрес правящей верхушки «Талибана».

Семья преподавателя 8 декабря сообщила, что его увезли в неизвестном направлении боевики. Афганки на следующий день вышли на улицы с плакатами и требованиями вернуть профессора. Они заявляют, что свобода слова не является преступлением, а также осуждают действия талибов.

Как пишет агентство, причиной задержания мужчины могло стать выступление профессора на телеканале Tolo News в ноябре 2021 года. Тогда он выступил с обвинениями в адрес талибов, отметив, что они монополизировали власть и подавляют свободу слова.

15 августа 2021 года талибы вошли в Кабул. Перед этим они активизировали наступление на правительственные силы Афганистана. 16 августа они объявили, что война в стране окончена. После этого в течение двух недель страну пытались покинуть не только американские военные, но все граждане стран Запада и сотрудничавшие с ними афганцы. Массовая эвакуация осуществлялась через аэропорт Кабула, находившийся под охраной американских военных.

Тем временем в конце прошлой недели в Афганистане в северной провинции Панджшер начались вооружённые столкновения между боевиками захватившего власть в стране движения «Талибан» и бойцами Фронта национального сопротивления.