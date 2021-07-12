Афганистану предрекли новую «террористическую войну» из-за США

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США в ближайшей перспективе не собираются признавать представителей запрещённого в РФ движения «Талибан» в качестве новых руководителей Афганистана. Об этом заявил президент США Джо Байден, сообщает ТАСС.

Американский лидер вернулся в Вашингтон после отдыха в Уилмингтоне (штат Делавэр). На лужайке у Белого дома у него и спросили, намерены ли США признать власть талибов. Нет. До этого ещё...