Афганистану предрекли новую «террористическую войну» из-за США
Сона Рустамова
Сона Рустамова
07:16, 07 сентября 2021
Фото: Hussain Ali/Global Look Press
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Афганистан ожидает новая «террористическая война», которая может быть спровоцирована США, не желающей отдавать Китаю стратегические полезные ископаемые этой страны. Об этом РИА Новости сообщил президент российской секции Международной полицейской ассоциации Юрий Жданов.
Известно, что США давно уже имеют возможность и механизмы переброски из страны в страну различных террористических армий исламистов. Боюсь, что такая террористическая война на территории Афганистана затронет также интересы России, — объяснил эксперт.
Комментируя имеющиеся в Афганистане полезные ископаемые, Жданов рассказал о запасах каменного угля и драгоценных металлов, марганцевых руд, а также значительные залежи лития.
Ранее Джо Байден заявил, что США в ближайшей перспективе не собираются признавать представителей запрещённого в РФ движения «Талибан» в качестве новых руководителей Афганистана.
6 сентября талибы объявили о завершении боевых действий на территории Афганистана и о переходе под его контроль северной провинции Панджшер. Однако лидер ополченцев Ахмад Масуд заявил, что боестолкновения там продолжаются. Великобритания уже заявила, что военные успехи талибов никак не повлияют на вопрос с их статусом и признанием.