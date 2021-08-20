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Афганистан станет большим "оружейным базаром"

17:08, 20 августа 2021
Афганистан станет большим оружейным базаром Фото: EPA/TASS
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Аналитики из США рассказали, что количество трофейного оружия и техники сделает Афганистан после прихода к власти движения «Талибан» (организация запрещена на территории России) большим «оружейным базаром». Об этом сообщает Politico.

Военные специалисты, опираясь на данные помощника президента США Джо Байдена Джейка Салливана, считают, что огромная масса оружия, попавшего в руки талибов, окажется на чёрном рынке. Аналитики отметили, что даже Пентагон не располагает информацией о точном количестве захваченного боевиками оружия. Подчёркивается, что в распоряжение террористов помимо стрелкового и артиллерийского вооружения попала штурмовая (несколько единиц штурмовиков А-29) и беспилотная авиация (Boeing Scaneagle) с большим количеством боеприпасов.

Ранее были опубликованы приблизительные потери афганской армии и полиции в вооружении и технике в боях с движением «Талибан». В руках боевиков оказались по меньшей мере две роты танков, три дивизиона полевой артиллерии и огромное количество бронемашин и бронетранспортёров разных типов, не считая вспомогательной техники.

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