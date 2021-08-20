Афганистан станет большим "оружейным базаром"

Аналитики из США рассказали, что количество трофейного оружия и техники сделает Афганистан после прихода к власти движения «Талибан» (организация запрещена на территории России) большим «оружейным базаром». Об этом сообщает Politico.
Военные специалисты, опираясь на данные помощника президента США Джо Байдена Джейка Салливана,
Ранее были опубликованы приблизительные потери афганской армии и полиции в вооружении и технике в боях с движением «Талибан». В руках боевиков оказались по меньшей мере две роты танков, три дивизиона полевой артиллерии и огромное количество бронемашин и бронетранспортёров разных типов, не считая вспомогательной техники.