Афганистан станет большим "оружейным базаром"

Аналитики из США рассказали, что количество трофейного оружия и техники сделает Афганистан после прихода к власти движения «Талибан» (организация запрещена на территории России) большим «оружейным базаром». Об этом сообщает Politico.

Военные специалисты, опираясь на данные помощника президента США Джо Байдена Джейка Салливана, считают , что огромная масса оружия, попавшего в руки талибов, окажется на чёрном рынке. Аналитики отметили, что даже Пентагон не располагает информацией о точном количестве захваченного боевиками оружия. Подчёркивается, что в распоряжение террористов помимо стрелкового и артиллерийского вооружения попала штурмовая (несколько единиц штурмовиков А-29) и беспилотная авиация (Boeing Scaneagle) с большим количеством боеприпасов.

Ранее были опубликованы приблизительные потери афганской армии и полиции в вооружении и технике в боях с движением «Талибан». В руках боевиков оказались по меньшей мере две роты танков, три дивизиона полевой артиллерии и огромное количество бронемашин и бронетранспортёров разных типов, не считая вспомогательной техники.