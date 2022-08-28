Афганистан анонсировал подписание договора с Россией по поставкам нефти

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Афганистан и Россия достигли соглашения по вопросу покупки нефти и газа, сообщает TOLOnews со ссылкой на местное Министерство торговли и промышленности (MoCI). По данным телеканала, договор будет подписан в ближайшее время. Исполняющий обязанности главы MoCI Нуриддин Азизи, на днях прибывший в Афганистан после поездки в Россию, рассказал о решении вопросов, касающихся оплаты сырья и энергоресурсов из РФ.

Некоторые из наших технических команд все еще находятся в России и хотят проработать детали, например, какие денежные переводы у нас могут быть, — отметил Азизи.

Министр также добавил, что во время визита в Россию он встретился с президентом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым. По словам Азизи, он пригласил политика посетить Афганистан. Глава афганского ведомства добавил, что после того как Минниханов прибудет в Афганистан, будут подписаны официальные договоренности.

Мы предложили главе Татарстана официальное приглашение посетить Афганистан. Он готов и желает принять наше приглашение, и может сделать это в ближайшее время. Как только они прибудут в Афганистан, мы подпишем какие-то официальные договоренности, — добавил Азизи.

Представитель ACCI Хан Джан Аликозай указал на трудности, которые могут возникнуть при поставках нефти и газа из России в Афганистан. Сотрудник министерства считает, что проблемы могут появиться из-за того, что сырье, наряду с энергоресурсами, будут поставлять по железнодорожному пути.

Некоторые проблемы возникли с точки зрения транзита и перевалки, потому что нет моря, продукты поступают по железной дороге, а таможенные услуги берутся с территории любой страны, через которую осуществляется переход, — заявил Аликозай.

Ранее Азизи сообщил, что Афганистан планирует заключить с Россией соглашение о поставках около 1 млн тонн бензина и 1 млн тонн дизеля. По его словам, в целом Афганистану нужно более 4 млн тонн нефти, а достичь соглашения планируется до конца 2022 года.