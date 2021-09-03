Афганец ранил ножом двух жителей Берлина

Выходец из Афганистана, вооружившись ножом, напал на прохожих и ранил двоих в Берлине. Об этом сообщает местное полицейское управление.
В полиции уточнили, что мужчина с ножом в руках
По информации СМИ, афганец получил убежище в Германии как беженец и проживает на территории страны с 2016 года. Подвергался ли он ранее судебным преследованиям, не сообщается.
Ранее стало известно, что в шведском городе Ветланда преступник ранил ножом восемь человек. Полиция, оперативно приехав к месту происшествия, была вынуждена выстрелить в нападавшего, чтобы безопасно его задержать.