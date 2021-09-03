Афганец ранил ножом двух жителей Берлина

Выходец из Афганистана, вооружившись ножом, напал на прохожих и ранил двоих в Берлине. Об этом сообщает местное полицейское управление.

В полиции уточнили, что мужчина с ножом в руках набросился на прохожих в берлинском районе Вильмерсдорф. До момента задержания силовиками преступник успел ранить двоих жителей города. Пострадавшими оказались 58-летняя женщина, она стала первой целью злоумышленника, и 66-летний мужчина, который попытался ей помочь. Нападавший был задержан на месте. Следствие считает, что он страдает психическим расстройством, которое толкнуло его на неадекватное поведение.

По информации СМИ, афганец получил убежище в Германии как беженец и проживает на территории страны с 2016 года. Подвергался ли он ранее судебным преследованиям, не сообщается.

Ранее стало известно, что в шведском городе Ветланда преступник ранил ножом восемь человек. Полиция, оперативно приехав к месту происшествия, была вынуждена выстрелить в нападавшего, чтобы безопасно его задержать.