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Аэропорты Парижа начали отправлять рейсы после сбоя

13:09, 30 сентября 2021
Аэропорты Парижа начали отправлять рейсы после сбоя Фото: Vincent Isore/Global Look Press
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Отправление самолётов в аэропортах Парижа постепенно восстанавливается, сообщает Управление гражданской авиации Франции. Днём 30 сентября все воздушные гавани столицы приостановили вылеты из-за сбоя.

Вылетающие из всех аэропортов Парижа рейсы задерживались на 30 минут. Причиной стали неполадки в электронных системах. Об этом говорится в сообщении ведомства в аккаунте Twitter.

Ранее в московском аэропорту Внуково задержали кубинца, который залез под потолок одного из терминалов. Он объяснил свои действия необходимостью привлечь внимание. Мужчина обменял билет на рейс домой, вылететь мог лишь через четыре дня.

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