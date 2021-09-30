Аэропорты Парижа начали отправлять рейсы после сбоя

Отправление самолётов в аэропортах Парижа постепенно восстанавливается, сообщает Управление гражданской авиации Франции. Днём 30 сентября все воздушные гавани столицы приостановили вылеты из-за сбоя.

Вылетающие из всех аэропортов Парижа рейсы задерживались на 30 минут. Причиной стали неполадки в электронных системах. Об этом говорится в сообщении ведомства в аккаунте Twitter.

#Perturbation | Reprise progressive du trafic #aÃ©rien sur les aÃ©roports parisiens, suite Ã une panne du systÃ¨me de traitement des plans de vol.



La panne a durÃ© moins de 30 minutes. — dgac (@DGAC) September 30, 2021

Ранее в московском аэропорту Внуково задержали кубинца, который залез под потолок одного из терминалов. Он объяснил свои действия необходимостью привлечь внимание. Мужчина обменял билет на рейс домой, вылететь мог лишь через четыре дня.