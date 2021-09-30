Скрыть меню
Рубрики
Медиа
Архив
Последнее мнение
Все мнения
Кирилл Семёнов
Читайте нас в Google Новости
Отправление самолётов в аэропортах Парижа постепенно восстанавливается, сообщает Управление гражданской авиации Франции. Днём 30 сентября все воздушные гавани столицы приостановили вылеты из-за сбоя.
Вылетающие из всех аэропортов Парижа рейсы задерживались на 30 минут. Причиной стали неполадки в электронных системах. Об этом говорится в сообщении ведомства в аккаунте Twitter.
#Perturbation | Reprise progressive du trafic #aÃ©rien sur les aÃ©roports parisiens, suite Ã une panne du systÃ¨me de traitement des plans de vol.La panne a durÃ© moins de 30 minutes.— dgac (@DGAC) September 30, 2021
#Perturbation | Reprise progressive du trafic #aÃ©rien sur les aÃ©roports parisiens, suite Ã une panne du systÃ¨me de traitement des plans de vol.La panne a durÃ© moins de 30 minutes.
Ранее в московском аэропорту Внуково задержали кубинца, который залез под потолок одного из терминалов. Он объяснил свои действия необходимостью привлечь внимание. Мужчина обменял билет на рейс домой, вылететь мог лишь через четыре дня.
Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен
Яндекс.Дзен
Facebook
Twitter
ВКонтакте
Одноклассники
Telegram
YouTube
Президент РФ Владимир Путин на переговорах с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, которые прошли 29 сентября в Сочи, подчеркнул необходимость компромиссных решений по Карабаху. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, слова которого приводит РИА Новости.
С российской стороны была подчёркнуто, что стороны должны искать компромиссное решение по делимитации границы и по развитию транспортной инфраструктуры, — сказал он.
По словам представителя Кремля, главы государств также выразили...
Аэропорты Парижа начали отправлять рейсы после сбоя