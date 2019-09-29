Национальный аэропорт в Минске на четыре часа вынужден был приостановить приём и вылет рейсов из-за сбоев в электроснабжении. Об этом сообщили в авиагавани.
Сбои в подаче электроэнергии были зафиксированы 29 сентября в 04:22 (совпадает с московским). По свидетельствам очевидцев, рейсы были задержаны, а пассажиры не могли приобрести еду и воду. В 08:21 проблема была устранена и авиаузел возобновил свою работу в штатном режиме, передаёт
Ранее, как писал News.ru, аэропорт в Омске лишился электричества из-за сбоя в сетях компании «Омскэлектро». Проблема коснулась также ряда социальных объектов.