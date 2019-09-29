https://static.news.ru/photo/317c8f16-e289-11e9-b61d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Vasyatka1/CC BY-SA 4.0/ru.wikipedia.org

Национальный аэропорт в Минске на четыре часа вынужден был приостановить приём и вылет рейсов из-за сбоев в электроснабжении. Об этом сообщили в авиагавани.

Сбои в подаче электроэнергии были зафиксированы 29 сентября в 04:22 (совпадает с московским). По свидетельствам очевидцев, рейсы были задержаны, а пассажиры не могли приобрести еду и воду. В 08:21 проблема была устранена и авиаузел возобновил свою работу в штатном режиме, передаёт РИА Новости . В соответствии с данными онлайн-табло вылетов на сайте аэропорта, был задержан вылет не менее девяти рейсов.

Ранее, как писал News.ru, аэропорт в Омске лишился электричества из-за сбоя в сетях компании «Омскэлектро». Проблема коснулась также ряда социальных объектов.