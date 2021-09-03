Аэропорт Кабула частично возобновил работу

Некоторые внутренние авиаперелёты возобновились в Афганистане. Воздушная гавань Кабула частично вернулась в штатное рабочее состояние для приёма и отправки самолётов внутренних авиалиний. Об этом сообщает Associated Press.

На данный момент СМИ сообщает , что полёты возобновила афганская авиакомпания Ariana Afghan Airlines. Самолёты компании совершают рейсы в три афганские провинции. СМИ сообщает, что по-прежнему аэропорт столицы Афганистана для международных перелётов закрыт.

Ранее сообщалось, что 30 августа Кабул подвергся ракетному обстрелу со стороны боевиков ИГИЛ (организация запрещена на территории России). Очевидцы сообщали, что слышали мощные взрывы, доносившиеся со стороны воздушной гавани столицы Афганистана. В свою очередь военное руководство США заявило о перехвате системами ПВО реактивных снарядов, которые были запущены с окраинных территорий Кабула. Пентагон не уточнил, сколько было выпущено ракет и сколько американские зенитчики сумели перехватить.