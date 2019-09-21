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Международный аэропорт Дубая объявил о недолгой задержке рейсов в связи с подозрением на появление дрона в его воздушном пространстве.

Прибытие двух рейсов было ненадолго отложено из-за подозрений на наличие дрона в небе над аэропортом, — сообщил телеканал «Аль-Арабия».

Аэропорты Дубая нередко закрывают своё воздушное пространство из-за несанкционированного запуска дронов.

Как писал News.ru, йеменские повстанцы-хуситы сообщили американским и саудовским дипломатам о возможной повторной атаке Ирана на нефтяные объекты Саудовской Аравии. Это могут быть как ракетные удары, так и атака беспилотников. Ранее власти Саудовской Аравии заявили, что повысили уровень безопасности ключевых объектов инфраструктуры своей страны.