Аэропорт Адена открыли после обстрела министров

https://static.news.ru/photo/cf888858-4db4-11eb-9114-fa163e074e61_660.jpg Фото: AP Photo/ Wael Qubady/ТАСС

Международный аэропорт в йеменском городе Аден приступил к обычному режиму работы после обстрела представителей власти.

Согласно последним данным, 3 января министры внутренних дел и транспорта Йемена, а также губернатор Адена открыли воздушную гавань, прервавшую работу на три дня, для полётов, передаёт Al-Masdar Online.

Ранее министр здравоохранения страны Касем Бухейбух сообщил, что число жертв обстрела в йеменском аэропорту в Адене выросло до 25 человек. Ещё 110 получили ранения.

Взрыв в аэропорту Адена произошёл 30 декабря в момент прибытия нового правительства. Причиной взрыва стал ракетный обстрел из провинции Таиз на юго-западе Йемена, которую контролируют повстанцы-хуситы. Также взрыв прогремел около правительственного дворца Маашик в Адене, где заседают члены нового правительства страны.

Правительственные силы и шиитские повстанцы-хуситы находятся в состоянии военного конфликта с 2014 года. В противостоянии активно принимают участие соседние страны, включая Саудовскую Аравию, писал NEWS.ru.