«Аэрофлот» вывез из Стамбула около 500 застрявших там туристов

«Аэрофлот» этой ночью, 27 января, вывез из Стамбула около 500 застрявших там пассажиров из-за погодных условий, об этом сообщают Известия со ссылкой на пресс-службу компании. Ожидается, что в течение дня будут рейсы из Стамбула будут выполняться по расписанию.

Минувшей ночью двумя рейсами «Аэрофлота» все пассажиры авиакомпании, которые не могли вылететь из Стамбула из-за сильного снегопада, вернулись в Москву. Всего около 500 человек, — сказали в компании.

Ранее стало известно, что из-за сильнейшего снегопада в аэропорту Стамбула были отменены все рейсы, кроме того, закрылись ведущие к нему дороги. Многие туристы были вынуждены ночевать на полу, поскольку авиаперевозчики не смогли предоставить отели всем пассажирам, чьи рейсы перенесли. В Ассоциации туроператоров России заявили, что в Стамбуле застряли порядка двух тысяч туристов из России.

На город обрушилась метель, в результате которой выпало 50 см снега. По прогнозам синоптиков, снегопад может продлиться ещё несколько дней, его интенсивность должна снизиться к пятнице, 28 января.