Авиаперевозчик «Аэрофлот» сообщил о сокращении рейсов в страны, в которых туристам грозит наибольшая опасность от коронавируса. В частности, в этот список попали Вьетнам, Италия, Китай и Корея.
Компания также аргументировала своё решение снижением спроса. Об этом сообщается на сайте «Аэрофлота».
В январе 2020 года другой российский авиаперевозчик, «Уральские авиалинии», частично отменил рейсы в Китай. Полёты были приостановлены на неопределённый срок.
NEWS.ru также писал, что из-за вспышки COVID-19 в Иране и Китае компания Lufthansa отказалась от выполнения рейсов в эти страны до конца апреля.
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