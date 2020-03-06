https://static.news.ru/photo/0f2d0ed2-5fec-11ea-891a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Авиаперевозчик «Аэрофлот» сообщил о сокращении рейсов в страны, в которых туристам грозит наибольшая опасность от коронавируса. В частности, в этот список попали Вьетнам, Италия, Китай и Корея.

Компания также аргументировала своё решение снижением спроса. Об этом сообщается на сайте «Аэрофлота».

В январе 2020 года другой российский авиаперевозчик, «Уральские авиалинии», частично отменил рейсы в Китай. Полёты были приостановлены на неопределённый срок.

NEWS.ru также писал, что из-за вспышки COVID-19 в Иране и Китае компания Lufthansa отказалась от выполнения рейсов в эти страны до конца апреля.