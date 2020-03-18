https://static.news.ru/photo/aba26da4-691d-11ea-8f72-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Авиакомпания «Аэрофлот» сокращает количество рейсов в Белоруссию на период по 30 апреля. Это вызвано ситуацией с распространением коронавируса.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 16 марта объявил о закрытии российско-белорусской границы для перемещения граждан из-за эпидемии коронавируса. В ответ на это белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что пойдёт на аналогичные меры. Кроме того, президент Белоруссии отметил, что в противном случае «очередь из фур будет стоять до Кремля, а люди будут в бешенстве». При этом Лукашенко отметил, что Россия «вся полыхает» от коронавируса, а в Белоруссии обстановка спокойная, и задался вопросом, «кто от кого ещё должен закрываться»

Ранее NEWS.ru писал о том, что поезда между Россией и Белоруссией продолжат курсирование по графику, однако пересечь границу в сторону РФ на них смогут только россияне, рассказали в РЖД.