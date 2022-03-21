«Аэрофлот» с апреля возобновит рейсы в Иран

Российская авиакомпания «Аэрофлот» с 2 апреля возобновит регулярные рейсы в Иран. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу перевозчика. Рейсы будут летать в Тегеран дважды в неделю.

«Аэрофлот» с 2 апреля возобновляет регулярные полёты в Тегеран (Иран) на самолётах Airbus A321. Рейсы будут выполняться дважды в неделю, — говорится в сообщении.

Рейсы из России будут осуществляться по средам и субботам, а в обратном направлении — по четвергам и воскресеньям.

В начале марта «Аэрофлот» отменил все международные перелёты, кроме рейсов в Минск. Это решение последовало за рекомендацией Росавиации. Ведомство призвало российские авиакомпании с самолётами в иностранных реестрах приостановить рейсы за рубеж. Причиной рекомендации стали массовые задержания и аресты воздушных судов РФ за рубежом в рамках введённых санкций.

11 марта Россия сняла ограничения на полёты в восемь стран, включая Иран.